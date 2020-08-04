Первая модельная библиотека будет создана в Карачаево-Черкесии в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 4 августа. /ТАСС/. Модельная библиотека, модернизированная по нацпроекту "Культура", откроется в Карачаево-Черкесии в 2021 году. Об этом написал во вторник глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Вот так интересно и по-современному будет выглядеть центральная районная библиотека им. Керима Мхце Абазинского муниципального района, которая вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура". Как победитель конкурса библиотека получит грант в размере 10 млн рублей, которые будут направлены на создание уже в 2021 г. первой в Карачаево-Черкесской Республике модельной библиотеки", - написал Темрезов, опубликовав фото проекта библиотеки.

По нацпроекту "Культура" к 2024 году в каждом регионе России должны быть созданы модельные библиотеки. Планируется, что за счет средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".