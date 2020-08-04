В Крыму на эксперимент по вызову дождя с помощью самолета направят до 25,4 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым объявили конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ по искусственному вызову осадков, максимальная сумма контракта составляет 25,4 млн рублей, сообщается во вторник на портале госзакупок.

Ранее в июле глава Республики Крым Сергей Аксенов на пресс-конференции в ТАСС сообщал, что власти региона заключили соглашение с Росгидрометом о предоставлении республике единственного в России специального самолета для вызова дождей. При обнаружении грозового фронта этот борт будет обстреливать облака над полуостровом. Это даст полуострову дополнительные возможности в части наполнения водохранилищ.

Отмечается, что работы должны выполняться с применением самолета, оборудованного системой вертикальной радиолокации облаков и осадков. Планируемый налет - не менее 25 летных часов. Место базирования самолета на время исполнения контракта - Симферополь, окончание работ - 15 декабря.

Как сообщалось во вторник, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Мирновском сельском поселении Симферопольского района Крыма из-за резкого падения уровня воды в единственной скважине, в результате чего население осталось без питьевой воды. В сельское поселение организовали подвоз питьевой воды утром и вечером.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Текущий год выдался очень засушливым, и поднимается вопрос о возможном дефиците воды в Симферополе.