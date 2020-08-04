Трутнев поручил составить план развития Ставрополья для оценки необходимой поддержки

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 августа. / ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округа Юрий Трутнев поручил составить техническое задание по развитию Ставропольского края, которое позволит определить необходимую региону помощь на федеральном уровне. Об этом он сообщил в рамках своей первой рабочей поездки на Северный Кавказ в качестве куратора макрорегиона

"Мы с вами сегодня должны наметить именно общие направления. Вы занимаетесь развитием Ставропольского края и достаточно успешно с точки зрения притока инвестиций, с точки зрения объемов ВРП. На Кавказе эти показатели у нас существенно отличаются от среднероссийских, они намного меньше. <…> Если где-то помощь нужна, мы готовы помочь, мы за этим и приехали. Также, конечно, и объекты посмотреть, впечатления получить, но основная задача - разработать техническое задание по развитию Ставрополья", - сказал Трутнев на совещании в Ставропольском крае.

При этом вице-премьер подчеркнул, что федеральные власти не собираются "вмешиваться в управление регионом". Однако правительству необходимо определить, каким образом оно может помочь региону и в какие сроки, отметил Трутнев.

По результатам поездки на Ставрополье власти намерены провести необходимую работу на уровне кабмина РФ. "Мы сегодня поговорили о том, какие усилия надо вместе предпринять для того, чтобы двигаться быстрее. Разговор касался сельского хозяйства, туризма и всех других направлений развития региона. Постараемся по результатам сегодняшней встречи провести работу в правительстве для того, чтобы помочь краю быстрее развиваться", - пояснил вице-премьер журналистам после совещания.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.