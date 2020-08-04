На фестивале в Карачаево-Черкесии планируют установить не менее 6 мировых рекордов

ЧЕРКЕССК, 4 августа. /ТАСС/. "Фестиваль мировых рекордов" открылся в Карачаево-Черкесии, в поселке Домбай. Об этом сообщил ТАСС организатор мероприятия Марат Узденов.

"Планировалось провести более масштабное мероприятие, но пандемия нарушила все наши планы. В этом году на фестивале планируется установить не менее 6 рекордов. В связи с угрозой распространения вируса рекорды принимаются индивидуально, без большого скопления людей, все участники в масках", - рассказал он.

По словам организаторов, уже установлено четыре из 6 запланированных рекордов: участник фестиваля Ислам Хубиев за 40 секунд совершил 19 оборотов на турнике, девятилетний Рамиль Байчоров за час присел 1 535 раз, Бекир Узденов 30 раз за минуту отжался на брусьях с утяжелением в 20 кг, а Дахир Хубиев поднял гирю весом 32 кг больше 50 раз. На фестивале присутствуют представители Книги рекордов России, которые официально зафиксируют все достижения.

В рамках фестиваля также планируют установить рекорд по приготовлению двух традиционных блюд карачаево-балкарской кухни. За день участники приготовят более тысячи хычынов (лепешек) с картофельно-сырной начинкой и свыше 200 литров блюда бышлакъ биширген (пюре из сыра и картофеля).

Кулинарное направление в программу фестиваля было добавлено впервые, ранее участники выступали только в спортивных дисциплинах. "Пару лет назад в Карачаево-Черкесии была открыта школа подготовки рекордсменов, которые впоследствии становятся участниками фестиваля. Сам фестиваль проводится для популяризации спорта, чтобы люди понимали, что такое рекорды и стремились к таким победам. Мы пытаемся мотивировать их, чтобы искали в себе потенциал", -рассказал организатор мероприятия.

"Фестиваль мировых рекордов" проходит в Карачаево-Черкесии в третий раз. В 2019 году на фестивале было установлено более 10 мировых рекордов, в том числе по самой долгой игре на барабане, приседаниям, подъему гири и штанги, разделывании барана на скорость, прыжкам на лошади, отжиманиям на брусьях, а сам Марат Узденов протащил в зубах пять автомобилей весом более 8 тонн. По завершении фестиваля Карачаево-Черкесия была занесена в Книгу рекордов России как регион, в котором зарегистрировано наибольшее количество рекордов за один день.