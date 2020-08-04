АПИ проработает варианты привлечения инвесторов в минеральные производства на Ставрополье

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 августа. / ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округа Юрий Трутнев поручил Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) проанализировать инвестиционную привлекательность предприятий по производству минеральной воды в Ставропольском крае. Об этом сообщил ТАСС глава АПИ Леонид Петухов.

Во вторник Трутнев прибыл на Ставрополье в рамках первой рабочей поездки на Северный Кавказ, который с января вошел в сферу его полномочий в новом составе кабмина. АПИ с мая также приступило к работе в СКФО.

"По поручению Юрия Трутнева мы посмотрим, как сделать привлекательными для инвесторов проекты по розливу воды в Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край)", - сообщил Петухов.

Ранее Трутнев говорил, что в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) необходимо активнее использовать механизмы привлечения частных средств. По его словам, одними бюджетными средствами нельзя добиться экономического развития округа. Он отмечал, что бюджетные инвестиции должны использоваться как инструмент, создающий возможности для реализации проектов частных инвесторов.

На территории Ставропольского края открыто 25 месторождений минеральных вод, на их базе насчитывается более ста целебных источников 13 типов. В регионе производят такую воду, как "Ессентуки", "Нарзан", "Славяновская", "Нагутская", - всего около 30 наименований.