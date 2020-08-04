В Тамбовской области отреставрируют мемориальный комплекс с могилой Мичурина

ТАМБОВ, 4 августа. /ТАСС/. Мемориальный ансамбль с могилой выдающегося биолога-селекционера Ивана Мичурина, являющийся объектом культурного наследия федерального значения и расположенный в наукограде Мичуринске, отреставрируют до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил директор Тамбовского государственного центра по сохранению и использованию историко-культурного наследия региона Александр Кузнецов.

"Будет отреставрирован весь комплекс: ограда, колоннада, расположенная на входе, сама могила Ивана Владимировича Мичурина с надгробным камнем, подходы к ней, балюстрада, освещение, также обновим озеленение. Последний раз косметический ремонт там проводился более десяти лет назад после того, как на территории комплекса были совершены вандальные действия, в результате которых был повреждено надгробие ученого", - рассказал Кузнецов.

По его словам, на реализацию проекта из областного бюджета направлено 5,6 млн рублей, контракт с подрядчиком уже заключен. Работы будут завершены до конца текущего года.

Мемориальный комплекс создали в 1955 году, до этого могила ученого представляла собой живописный холм, украшенный ковром живых цветов. Ансамбль расположен на территории коллекционного питомника Мичуринского государственного аграрного университета, созданного ученым в 1930 году, надгробие представляет собой черную гранитную плиту на основании из розового лабрадора. На плите две бронзовые ветви: яблони с плодами - символ того, чем ученый занимался всю свою жизнь, и ветвь пальмы - символ народного признания. Мемориал является объектом культурного наследия федерального значения.

Иван Мичурин (1855-1935) - русский биолог и селекционер, автор более 300 сортов плодовых, ягодных, декоративных и других ценных культурных растений, которые получили широкое распространение как в России, так и за рубежом. Разработал методы селекции плодово-ягодных растений путем отдаленной гибридизации. В своих работах широко применял скрещивание географически отдаленных форм, например, соединял сорт французской груши "Бере рояль" с дикой уссурийской, тем самым получая высокие вкусовые качества плодов с зимостойкостью. С 17 лет жил и работал в Козлове (ныне Мичуринск).