Власти Казани прорабатывают возможность запуска в городе четырех линий метробуса

ТАСС, 4 августа. Мэрия Казани прорабатывает возможность запуска четырех линий скоростного автобусного транспорта - метробуса - для увеличения скорости передвижения пассажиров. Об этом сообщается во вторник на сайте мэрии города по итогам видеоконференции о реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", организованной Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Метробус - это скоростной автобусный транспорт, который идет по специально выделенным полосам. В частности, метробусы курсируют в многомиллионном Стамбуле, где имеется несколько выделенных линий движения этого вида городского транспорта.

"Совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом мы разрабатываем концепцию запуска пилотных маршрутов метробусов. Прорабатываются 4 линии маршрутов", - цитирует пресс-служба мэра Казани Ильсура Метшина.

По его словам, стоимость внедрения таких систем и их эксплуатация обходится в разы дешевле строительства метро, при этом пропускная способность и скорость передвижения сопоставима с подземкой.

"Так например, ориентировочная стоимость маршрута из центра города до удаленного жилого комплекса "Салават купере" протяженностью 21,6 км составит 1,8 млрд рублей. При этом скорость сообщения будет в два раза выше, чем на обычном автобусе", - пояснил Метшин. Он также отметил, что в системе управления метробусами могут быть использованы элементы искусственного интеллекта и беспилотные электробусы или сочлененные автобусы на газомоторном топливе.

Ранее Метшин сообщал, что внедрение в городе метробусов позволит увеличить скорость передвижения пассажиров, уменьшить время нахождения в пути, повысить безопасность дорожного движения, сократить количество городского пассажирского транспорта и улучшить экологическую ситуацию в городе.