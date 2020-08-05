Автостанция за 60 млн рублей появится в Невельске на Сахалине в сентябре 2020 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области выделили более 60 млн рублей на создание современной автостанции в городе Невельске на юге Сахалина. Объект будет готов уже в сентябре этого года, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Проект выдвинули сами невельчане в рамках программы "Развитие территорий". Инициатива выиграла на общеобластном голосовании и получила более 60 млн рублей из бюджета региона. <...> Сдать комплексный объект планируется уже в сентябре этого года", - сообщили в пресс-службе правительства области.

По информации властей, уже готовое здание автостанции будет включать в себя комфортный зал ожидания для пассажиров, билетную кассу, подсобное помещение, санитарную комнату. Сейчас в помещениях начались отделочные работы, благоустраивается прилегающая территория.

Помимо автостанции в Невельском районе установят современные остановочные павильоны закрытого типа. Они будут размещены в Невельске и селах Горнозаводск, Шебунино, Колхозное и будут оборудованы электрическими обогревателями, освещением, принт-картами с указанием маршрутов и остановок, USB-розетками.

Проект "Развитие территорий" инициирован правительством Сахалинской области в 2018 году. Он дает жителям региона возможность направить до 100 млн бюджетных рублей на реализацию общественно значимых инициатив. Каждый желающий может принять личное участие в выдвижении проектных предложений, их обсуждении, выборе лучших проектов и в общеобластном голосовании.