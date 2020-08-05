В Бурятии к 2022 году будут работать семь солнечных электростанций

УЛАН-УДЭ, 5 августа. /ТАСС/. Строительство двух солнечных электростанций (СЭС) завершится в ближайшие годы в Джидинском районе Бурятии, к 2022 году в республике будет работать семь СЭС в шести районах общей мощностью 145 МВт. Об этом сообщили ТАСС в среду в региональном министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"В рамках заключенных соглашений в Республике Бурятия реализуются проекты по строительству семи солнечных электростанций. Совокупная мощность проектов строительства солнечных электростанций к 2022 году составит 145 МВт. Общий объем инвестиций при реализации проектов солнечных электростанций - более 13,82 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

В настоящее время в Бурятии работает пять сетевых солнечных электростанций в Хоринском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Кабанском и Бичурском районах общей мощностью 70 МВт. "В 2020-2022 годах планируется построить две солнечные электростанции - Торейскую СЭС мощностью 45 МВт и Джидинскую СЭС мощностью 30 МВт, - пояснили в министерстве. - Сейчас на Торейской СЭС осуществляется забивка свай и монтаж опорных конструкций, начались работы по установке фотоэлектрических модулей".

Выработанная электроэнергия от солнечных электростанций поступает в единую энергосистему республики. За первое полугодие 2020 года солнечными электростанциями в регионе выработано 48,95 млн кВт/ч экологически чистой электроэнергии, или 2% от общего объема произведенной в республике электроэнергии. "Это позволило сэкономить около 73 тыс. тонн угля и избежать выбросов 25 тыс. тонн диоксида углерода и других вредных веществ в атмосферу", - уточнили в министерстве.

В последние годы местные экологи все чаще поднимают вопросы чистоты воздуха в регионе, расположенном рядом с озером Байкал. Вредные выбросы угольных котельных, по их мнению, вредят экологии и ухудшают качество жизни людей.