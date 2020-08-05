Ученые ПсковГУ создали приложение для иностранцев, помогающее выучить русский язык

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Ученые опорного вуза Псковской области, Псковского государственного университета (ПсковГУ), при поддержке Фонда содействия инновациям создали первое в России мобильное приложение для иностранцев, позволяющее изучить русский язык для успешной сдачи государственного тестирования. Это позволит иностранцам успешнее преодолеть языковой барьер, быстрее получить место на обучение в вузах или найти работу на территории страны, сообщил ТАСС в среду проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

Для Псковской области эта тема имеет стратегическое значение, так как регион является приграничным, соседствуя с Белоруссией, Латвией и Эстонией. В Псков в поисках учебы и места работы ежегодно переезжают более 1 тыс. соотечественников, в том числе из Молдавии, Узбекистана, Армении, Казахстана и Украины. ПсковГУ имеет более 90 соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами из 22 стран мира. В вузе проходят обучение около 1,5 тыс. студентов и слушателей подготовительного отделения из 43 стран.

"Специалисты нашего вуза создали первое в РФ приложение для иностранцев, которые планируют сдавать государственное тестирование по русскому языку как иностранному. Приложение позволяет познакомиться с формой и структурой теста, преодолеть языковой барьер, отработать наиболее сложные моменты. Это принципиально новый, полноценный и доступный инструмент для изучения языка и подготовки к тестированию, которого так не хватало в сфере русского языка как иностранного. Уверен, приложение поможет многим иностранцам получить международный сертификат и достигнуть любых вершин, будь то поступление в престижный российский вуз или достойная работа", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил уникальную особенность приложения, в нем предусмотрена оценка письменных и устных ответов: иностранцы отправляют выполненные задания (тексты и аудиозаписи) на проверку, а специалисты ПсковГУ оперативно проверяют эти материалы, отправляют результаты и дают обратную связь. Разработка приложения велась под руководством проректора по международной деятельности ПсковГУ Арсения Парфенова.

"Тесты в приложении максимально приближены к тем заданиям, которые иностранцы получают на настоящем тестировании. Но в приложении есть уникальность, пользователь может проверить не только себя с помощью тестов, но и выполнить письменные и устные задания. Записи устных ответов и письменные работы оперативно проверяют эксперты, это филологи и лингвисты, эксперты в области русского как иностранного и тестологии. У других приложений в нашей сфере нет аналогичных функций, это инновационная разработка нашего вуза", - уточнил Антал.

Он добавил, что созданное приложение поможет в популяризации русского языка за рубежом, так как доступно на любых смартфонах и программных платформах. "Создавая мобильное приложение и делая его доступным для пользователей по всему миру, мы в том числе содействуем решению одной из стратегических задач, поставленных правительством страны, увеличения экспорта российского образования и популяризации русского языка за пределами государства", - резюмировал проректор по научной работе ПсковГУ.