Завершить выгрузку ОЯТ из хранилищ губы Андреева под Мурманском планируют к 2027 году

МУРМАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Выгрузку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из хранилищ губы Андреева под Мурманском планируют полностью завершить к 2027 году. Об этом сообщили ТАСС в государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Хранилище в губе Андреева было создано в 1960-х годах, здесь собиралось отработавшее ядерное топливо атомных подлодок. Оно является крупнейшим из подобных хранилищ на Северо-Западе России и одним из крупнейших в мире.

"На данный момент осталось выгрузить [из губы Андреева] и вывести чуть меньше 70% ОЯТ. Сейчас выгружено и отправлено 7479 отработавших тепловыделяющих сборок. Завершить выгрузку из хранилищ планируется к 2027 году", - сообщили ТАСС.

"РосРАО" (предприятие госкорпорации "Росатом") приступило к выгрузке отработавшего ядерного топлива с бывшей береговой технической базы ВМФ в губе Андреева в мае 2017 года. В "Росатоме" отметили, что радиационная обстановка в здании, где было расположено основное хранилище, в 2020 году значительно улучшилась. "Когда "Росатом" начал заниматься работами на губе Андреева, около 40% базы и технической территории были загрязнены радионуклидами. Сейчас территория в основном очищена", - заверили в госкорпорации.

В госкорпорации подчеркнули, что график работ по выгрузке ОЯТ определяется в соответствии с требованиями безопасности, максимально исключаются риски для персонала, населения прилегающих территорий и для экологии. С бывшей береговой военной базы губы Андреева отработавшее ядерное топливо перевозится на ФГУП "Атомфлот", а оттуда спецэшелонами доставляется на ПО "Маяк" в Челябинской области для переработки. Для большинства задач были использованы инновационные решения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, аналогов которым не было в мире.

Экологи о ситуации в губе Андреева

Эксперты международной экологической организации "Беллона", которые ведут собственный экологический атомный проект и отслеживают ситуацию с ликвидацией ОЯТ в губе Андреева, позитивно оценивают проводимые работы. По их мнению, часть проблем с накопленным "советским" наследием уже либо решена, либо находится в стадии ликвидации. Уже создан современный комплекс по долговременному хранению реакторных отсеков АПЛ и части судов гражданского атомного флота, в губе Андреева идет планомерная выгрузка и отправка на переработку ОЯТ утилизированных АПЛ.

Руководитель АНО "Беллона" (Мурманск) Андрей Золотков рассказал ТАСС, что в настоящее время все территории, где расположены объекты хранения ОЯТ, хорошо охраняются, имеется квалифицированный персонал, на них регулярно проводятся потенциально-опасные работы, но они практически не оказывают серьезного влияния на окружающую среду за пределами периметра.

"Когда своими глазами я видел состояние объекта в губе Андреева в 1990 году, а потом более чем через 25 лет, то можно без сомнения говорить о прогрессе в этом направлении. <…> Есть надежда, что, несмотря на различные политические коллизии в современном мире, Мурманская область, "СевРАО" и "Росатом" продолжат международное сотрудничество, ведь впереди есть следующая цель - утилизация затонувших и затопленных ядерно-опасных объектов в арктических морях", - сказал Золотков.

Об объекте в губе Андреева

Хранилище в губе Андреева, самое большое хранилище отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок (АПЛ) в Северо-Западном регионе РФ, содержало в трех емкостях около 22 тыс. отработавших тепловыделяющих сборок, что соответствует содержимому 100 ядерных реакторов. Сначала здесь находилась военная база ВМФ, созданная в начале 1960-х для технологического обслуживания атомных установок подводных лодок Северного флота. Также на береговой технической базе хранились радиоактивные отходы атомных подлодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками и судов обеспечения эксплуатации АПЛ.

В 1982 году произошел излом строительной конструкции хранилища, и из бассейнов хранения в окружающую среду стала вытекать радиоактивная вода. Экстренно было создано новое хранилище. ОЯТ начали перегружать в модернизированные емкости хранения жидких радиоактивных отходов (РАО).

В 1989 году разгрузка ОЯТ в это временное хранилище была завершена. При этом на территории существенно ухудшилась радиационная обстановка. Для вывоза отходов на переработку требовалось улучшить радиационную обстановку на территории и в хранилищах ОЯТ и РАО, создать безопасные условия выгрузки. Но подготовительные работы в начале 1990-х годов были прекращены. Их возобновили лишь в 2001 году, после передачи баз хранения в Минатом.

В апреле 2017 года на территории губы Андреева завершилось строительство и приемка в эксплуатацию объектов инфраструктуры для обращения с отработавшим ядерным топливом и его транспортировки на последующую переработку. 16 мая 2017 года на созданном комплексе началась выгрузка ОЯТ из хранилищ и загрузка в контейнеры для транспортировки.