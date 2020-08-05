В Приморье выделят свыше 26 млн рублей на создание приютов для животных

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) в Приморье поборются за 26 млн рублей грантовой поддержки на создание приютов для безнадзорных животных, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморского края. На первый из двух конкурсов уже заявилось пять организаций.

"Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) из Уссурийска, Арсеньева и Большого Камня прислали заявки на участие в конкурсе по созданию приютов для безнадзорных животных. На эти цели им предусмотрены гранты на сумму более 4 млн рублей [каждый]. Всего на создание приютов для безнадзорных животных в краевом бюджете предусмотрено более 26 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Власти намерены охватить приютами как можно большее число муниципалитетов, поэтому в случае двух претендентов на одну территорию будет выбрана только одна организация. Всего будет проведено два конкурса, в которых выберут по три победителя.

В июне сразу несколько поручений, касающихся поддержки приютов для животных, дал президент России Владимир Путин. Так, правительству РФ совместно с властями регионов и при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) было поручено до 1 августа "представить предложения по развитию на территории России сети приютов для безнадзорных животных, а также по обеспечению и финансированию деятельности приютов для безнадзорных животных". Кроме того, кабмин должен до ноября определить меры господдержки приютов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии.