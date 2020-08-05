Электронную площадку запустили для продвижения продукции резидентов ТОР и СПВ

ТАСС, 5 августа. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) запустила на своем официальном сайте электронную торговую площадку для продвижения продукции резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), сообщается в среду на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Маркетплейс предназначен для организации взаимодействия резидентов, где каждый инвестор ТОР или СПВ может разместить рекламное объявление либо ознакомиться с предложениями других участников платформы и совершить покупку. Электронный сервис призван стимулировать сбыт и закупки производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг", - говорится в сообщении.

Новый сервис доступен в личном кабинете компании на сайте КРДВ. Резиденты могут размещать свои объявления сроком на один месяц для свободного доступа зарегистрированных участников. Планируется, что таким образом компании смогут информировать друг друга о производимых товарах и услугах, развивать кооперационные связи и повышать уровень взаимодействия.

КРДВ является управляющей компанией на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток. Компания рассматривает заявки потенциальных инвесторов, обеспечивает строительство инфраструктуры. Всего на территории Дальнего Востока создано 20 ТОР, а территория Свободного порта Владивосток включает 22 муниципальных образования в пяти регионах ДФО. На Дальнем Востоке созданы специальные условия для инвесторов, которые повышают привлекательность округа. Так, с господдержкой реализуются уже более 2,4 тыс. проектов на общую сумму 1,2 трлн рублей.