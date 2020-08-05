В Карелии на месте "самой опасной школы России" построят новое здание

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 августа. /ТАСС/. Новое здание средней общеобразовательной школы №5 в поселке Деревянка Прионежского района Карелии начнут строить в 2020 году. Об этом журналистам сообщила вице-премьер правительства республики Лариса Подсадник.

Деревянкская школа в 2018 году возглавила список самых опасных школ России по версии Общероссийского народного фронта. В двухэтажном деревянном здании, построенном более 80 лет назад, нет подключения к центральному водопроводу, долгие годы по причинам безопасности не использовался второй этаж, помещения не держали тепло зимой.

"Мы получили проектно-сметную документацию, она готова. Уверены, что осенью мы уже сможем найти подрядчика путем всех процедур, которые в этом плане предусмотрены, и до нового года строительство школы в Деревянке уже начнется", - сказала Подсадник.

Федеральные и республиканские средства на строительство новой школы на 200 мест выделены по линии национального проекта "Образование". По словам вице-премьера, завершить работы должны к концу 2021 года. Все это время дети будут учиться в других образовательных учреждениях: 70 учащихся начальной школы начнут учебный год в здании детского сада в Деревянке, а остальных 80 школьников будут организованно возить на автобусах в школу №9 соседнего населенного пункта - села Деревянное.

По словам Подсадник, дорога, по которой дети будут ездить на школьных автобусах, нуждается в ремонте. Министерству транспорта дано поручение привести дорожное полотно на этом участке в порядок, чтобы обезопасить школьный маршрут. "Мы понимаем, что дети будут ездить достаточно рано, в темноте, возвращаться тоже будут в темное время суток. Конечно, дорога должна быть максимально удобной и безопасной. Очень надеемся, что Минтранс справится. Мы с них спросим за состояние дорожного полотна", - отметила вице-премьер. Она также добавила, что в Деревянке оборудуют дополнительную остановку, с которой в школу будут отправляться около 20 детей.