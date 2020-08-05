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Запрет на посещение лесов в Крыму продлили еще на 21 день

Ограничения в республике, введенные из-за высокой пожарной опасности, действуют с 30 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Крыма продлили на 21 день запрет на посещение лесов и въезд в них на автомобилях, введенный с конца марта из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Минприроды региона.

"Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на полуострове сейчас проводят комплекс противопожарных мероприятий и работ по мониторингу пожарной опасности в лесах. "Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым призывает жителей и гостей Республики Крым в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, отсутствием улучшения пожарной обстановки и наличием возгораний на сопредельной территории с лесным фондом, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах воздержаться от посещения лесных массивов", - сообщается на сайте.

Крымские власти с 30 марта ввели запрет на посещение лесов. С 10 апреля на всей территории полуострова установили особый противопожарный режим. До 7 августа в южных и восточных районах прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. По данным ГУ МЧС по республике, всего в этом году в Крыму произошло 67 лесных пожаров.

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