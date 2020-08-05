Объем введенного в эксплуатацию жилья в Чечне в I полугодии 2020 года вырос на 7%

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Чеченской Республике за первое полугодие 2020 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.

"Жилищное строительство. За январь - июнь 2020 года предприятиями и организациями всех форм собственности, а также населением за счет собственных и заемных средств введено в эксплуатацию 226,8 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, или 106,9% к уровню января - июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Всего объем работ, выполненных в регионе по виду деятельности "Строительство", в январе - июне 2020 года составил 15,33 млрд рублей, что на 10,4% (в сопоставимых ценах) больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным управления, в соответствии с федеральными целевыми программами в 2020 году из федерального бюджета выделены ассигнования в размере 3,89 млрд рублей на строительство 25 объектов капитального строительства. Семь объектов намечены к вводу в 2020 году.

Ранее в пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ сообщали, что Чеченская Республика получит в 2020 году дополнительно более 1 млрд рублей на стимулирование строительства жилья в рамках нацпроекта. По данным министерства, средства планируется направить на строительство трех социальных объектов в городе Аргун. В 2020 году в Чеченской Республике досрочно завершаются мероприятия программы "Стимул", которая входит в нацпроект "Жилье и городская среда", она реализуется в городах Грозный, Курчалой и селе Знаменское Надтеречного района и селе Бекум-Кале Шатойского района региона. Из федерального бюджета на мероприятия программы региону было направлено свыше 713 млн руб.