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В Нальчике установили спортплощадки для сдачи норм ГТО

Ранее в городе были установлены девять аналогичных площадок

НАЛЬЧИК, 5 августа. /ТАСС/. Пять новых спортплощадок для подготовки и сдачи норм ГТО установили в разных районах города Нальчика (Кабардино-Балкария, КБР) в рамках социального проекта. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации города.

"В рамках реализации социального проекта в Нальчике установлены пять новых спортплощадок, предназначенных для занятий физкультурой и спортом, подготовки и сдачи норм ГТО", - сообщил собеседник агентства.

Физкультурные комплексы включают скамью для пресса, турники, гимнастические брусья, шведскую стенку. Площадки располагаются в разных районах Нальчика по адресам: ул. Кадырова, 35, ул. Ашурова 22, 24, ул. Чкалова, 132, ул. Карашаева, 7, ул. Гагарина, 2. Тренироваться на открытом воздухе на новых площадках смогут как дети, так и взрослые. Кроме того, для удобства на площадках устроено специальное резиновое покрытие.

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