Паромную линию между Приморьем, Республикой Корея и Японией запустят до 2021 года

ТАСС, 5 августа. Корейская компания Hanchang Ferry Cruise планирует до 2021 года запустить новую паромную линию, которая свяжет Приморский край с портом Сокчо (Республика Корея) и японским Хоккайдо. Об этом в среду сообщается на сайте Минвостокразвития.

"До 2021 года корейская компания Hanchang Ferry Cruise планирует запустить новую паромную линию между Славянкой, Владивостоком, Сокчо (Южная Корея) и Хоккайдо (Япония)", - говорится в сообщении. Поддержку проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Проект рассчитан на корейских туристов, которые хотят посетить Владивосток. Также паром будет использоваться для перевозки грузов. Мы также организовали переговоры корейской компании с туроператорами Приморского края, по итогам которых были подписаны соглашения о сотрудничестве", - приводятся в сообщении слова представителя АНО АПИ Азамата Бабаева.

В настоящий момент судно, на котором будут осуществляться перевозки, пришвартовано в порту Сокчо для проведения ремонтных работ. Оно будет вмещать до 450 пассажиров и 200 грузовых контейнеров. Проект может быть реализован с помощью преференциального режима свободного порта. "Наше Агентство помогает инвестору подготовить документы для подачи заявки на получение статуса резидента в Корпорацию развития Дальнего Востока", - уточнил Бабаев.

На Саммите губернаторов стран Северо-Восточной Азии губернатор Приморского края и руководитель провинции Кангвон выдвинули предложение по открытию совместной паромной линии. Эта идея была поддержана руководством двух стран, о чем на третьем Восточном экономическом форуме в 2017 году заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Это будет уже вторая паромная линия, связывающая Приморье с портами Республики Корея. Паромная линия Владивосток - Донхэ (Республика Корея) - Сакаиминато (Япония) была открыта девять лет назад. Паром курсирует раз в неделю, он способен перевозить до 500 туристов и 130 автомобилей.