Число раскрытых преступлений в КЧР за полгода увеличилось на 12,5%

ЧЕРКЕССК, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД по КЧР с января по июнь 2020 года раскрыли около 1800 преступлений, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень раскрываемости в республике составил 77%, сообщили ТАСС в среду в региональном Министерстве внутренних дел.

"Как и прежде, к числу приоритетных направлений относилась оперативно-разыскная и уголовно-процессуальная деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. Массив раскрытых преступлений вырос на 12,5% - это почти 1800 фактов (с 1581 до 1778). Раскрываемость составила 77%, что почти на 20% больше, чем по России (57,2%)", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что прирост числа преступлений составил 2% - до 2,4 тыс., уровень преступности к июлю составил 515 преступлений на 100 тыс. населения. Преступлений посредством интернет-ресурсов зарегистрировано более 500, более 40% из них составляют сбыт или пересылка наркотических средств, мошенничества - 25,4%. Выявлено более 260 экономических преступлений, уголовных дел по ним направлено 188, почти в два раза больше выявлено преступлений, связанных со взяточничеством, за полгода это число составило 21.

"Одна из ключевых задач министерства - обеспечение эффективного противодействия экстремизму и терроризму во всех его проявлениях. Большое внимание уделялось профилактике экстремизма и терроризма. Выявлено два факта финансирования террористической и экстремистской деятельности, <…> пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, задержаны 10 человек, занимавшихся незаконным оборотом огнестрельного оружия на территории нашей республики и Ставропольского края", - отметили в министерстве.