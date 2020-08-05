Арктический комплексный аварийно-спасательный центр создадут на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Арктический комплексный аварийно-спасательный центр планируется создать в поселке Диксон на севере Красноярского края. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Таймырского муниципального района по итогам рабочей поездки в Норильск замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна.

"В соответствии с дорожной картой (дорожная карта по развитию сил и средств МЧС России в Арктической зоне РФ до 2035 года - прим. ТАСС) в Диксоне будет создан арктический комплексный аварийно-спасательный центр, в состав которого войдут: подразделение органа повседневного управления, арктический поисково-спасательный отряд и арктическое авиационно-спасательное звено", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что центр будет укомплектован новыми образцами авиационной, морской, пожарной, водолазной, спасательной техники, средствами связи, оборудованием и снаряжением с учетом экстремальных природных условий региона.

Диксон - самый северный морской порт России и самый северный материковый населенный пункт в мире. Население поселка - свыше 500 человек.