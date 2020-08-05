Власти Адыгеи полностью запустят новую развязку на федеральной трассе "Дон" к концу лета

МАЙКОП, 5 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены к концу лета запустить последние два съезда на новой автомобильной развязке федеральной автотрассы "Дон" в районе аула Тугургой. Об этом сообщает в среду пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.

"Строительство развязки возле аула Тугургой подходит к завершению, уже открыто пять из семи съездов, в том числе накануне запущено движение по одному из съездов",- сказали в пресс-службе, отметив, что полностью объект будет готов к концу лета. В пресс-службе пояснили, что развязка позволит предотвратить автомобильные заторы в августе-сентябре, в период курортного сезона, сроки которого в этом году сдвинулись из-за пандемии. Еще одна развязка на федеральной трассе "Дон" - возле поселка Тлюстенхабль - с конца июля уже действует в рабочем режиме.

Власти республики уверены, что увеличение трафика на дорогах, проходящих через Адыгею, говорит о росте популярности внутрироссийского туризма и повышении интереса к рекреационному потенциалу республики. "Интенсивность движения по данным дорогам возрастает с каждым годом, это свидетельствует о стремительном развитии внутреннего туризма и повышении интереса к рекреационному потенциалу Адыгеи", - отмечают в пресс-службе.

Здесь также процитировали главу региона, который в числе задач, стоящих перед республиканскими властями назвал обеспечение в полной мере безопасности дорожного движения и экологическое благополучие региона. "Все это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Адыгеи",- сказал Кумпилов.