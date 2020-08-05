Военные экологи ЦВО собрали около 450 т металлолома на Ямале

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военные экологи Центрального военного округа (ЦВО) собрали около 450 т металлолома в ходе очистки мыса Марре-Сале на полуострове Ямал в 2020 году. Полностью работы планируется завершить до середины сентября, сообщил в среду командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Силами созданной группировки продолжаем выполнять мероприятия по очистке арктической зоны на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал. Собрано почти 443 т металлолома, что составляет 66% от плана в 676 т. Работы завершим до 15 сентября", - цитирует пресс-служба округа Лапина.

В пресс-службе ЦВО добавили, что очищено уже два гектара земли, одним из основных этапов работы стала утилизация трубопровода бывшего склада горюче-смазочных материалов. В ходе своей работы военные экологи осуществляют погрузку и перевозку металлолома к месту сбора и складирование лома для последующей отправки.

Всего к очистке территории привлечено более 30 военнослужащих и почти 25 единиц техники. Работы по очистке мыса ведутся впервые, они начались в 2020 году.