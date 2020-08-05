Мобильный технопарк примет на обучение более 1 тыс. детей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Мобильный технопарк "Кванториум" начнет работу в Ставропольском крае осенью текущего года. Записаться на обучение смогут более 1 тыс. школьников из небольших городов и сельских территорий, сообщила в среду пресс-служба губернатора края.

"В День знаний планируется <…> запустить мобильный "Кванториум", который начнет свою работу с Изобильненского городского округа. Ожидается, что всего в текущем году в нем пройдут обучение более 1 тыс. учащихся из малых городов и поселений края", - говорится в сообщении.

Мобильный "Кванториум" уже прибыл на территорию края, лаборатория доставлена на базу первого в регионе детского технопарка. "Проект познакомит школьников из малых городов и сельских поселений с техническими профессиями. Ребята смогут пройти обучение по четырем направлениям", - сообщил на своей странице в Instagram министр образования края Евгений Козюра.

На обучение в технопарк будут принимать школьников с пятого класса. Курсировать передвижная образовательная лаборатория будет по шести муниципалитетам края. В мобильном "Кванториуме" детей будут учить работе с виртуальной и дополненной реальностью, информационными и геоинформационными технологиями, промышленному дизайну и так далее.

Первый "Кванториум" в Ставропольском крае был открыт в Шпаковском районе недалеко от Ставрополя в 2017 году. Планируется, что 1 сентября 2020 года в крае будет открыт второй в регионе стационарный "Кванториум". Он начнет работу в моногороде Невинномысске.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.