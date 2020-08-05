Новые "Точки роста" и "Кванториумы" планируют открыть на Ставрополье осенью

СТАВРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Более 40 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также два "Кванториума" планируют открыть в Ставропольском крае с начала нового учебного года в рамках региональных проектов "Современная школа" и "Успех каждого ребенка", сообщает в среду Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"В этом году в крае появится 42 таких центра, они разместятся в 25 территориях края. В День знаний также планируется открыть второй технопарк "Кванториум" в Невинномысске, а также запустить мобильный "Кванториум", который начнет свою работу с Изобильненского городского округа", - пояснили в управлении.

В прошлом году на территории края удалось открыть 70 "Точек роста" на базе общеобразовательных школ. В таких учреждениях обновляется материально-техническая база, что позволяет по-новому подходить к обучению детей по таким предметам, как технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности.

В свою очередь кванториумы - это технопарки для детей от пяти до 18 лет. Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, призван вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.