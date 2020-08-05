Ледокол "Михаил Сомов" вернулся в Архангельск из рейса в Карское и Баренцево моря

АРХАНГЕЛЬСК, 5 августа. /ТАСС/. Ледокол "Михаил Сомов" в среду вернулся в Архангельск из экспедиции в Карское и Баренцево моря, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Роман Ершов. В ходе рейса, которая продолжалась с 27 июня, научно-экспедиционное доставило грузы в том числе на самую северную полярную станцию страны на Земле Франца-Иосифа.

"В этот рейс "Сомов" ходил в Карское и Баренцево моря, самые восточные точки экспедиции были на Диксоне и островах Известий ЦИК, также судно доставило грузы на самую северную станцию имени Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа", - сказал Ершов.

На 16 станций Росгидромета завезено топливо, продовольствие, медикаменты, оборудование для аэрологических исследований, строительные материалы, на ряде станций произведена смена полярников. Специалисты Севгидромета обновили программное обеспечение автоматических метеорологических комплексов и станций, а также необходимый ремонт оборудования на обитаемых станциях.

На Оранские острова на севере архипелага Новая Земля "Михаил Сомов" доставил балок (жилой вагончик) для базы национального парка "Русская Арктика". "Его можно было доставить только при помощи этого судна. Балок установлен, эта база предназначена для наблюдения за морскими млекопитающими", - сказал ТАСС директор нацпарка, отметив, что на Оранских островах находится крупное лежбище моржей.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в рейсе особое внимание уделялось обеспечению безопасности экипажа и состава экспедиции, предупреждению распространения коронавируса в труднодоступных районах Крайнего Севера. Перед выходом в море все были протестированы на коронавирус, при высадках на станциях соблюдался масочный режим.

Следующий рейс "Сомова" начнется 12-15 августа, судно пойдет на Дальний Восток до Певека и острова Врангеля. В экспедиции примут участие сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга и Арктического и Антарктического НИИ. Планируется, что рейс завершится в третьей декаде октября.