В Чечне планируют построить и реконструировать 219 объектов по нацпроектам в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Строительство и реконструкция 219 объектов на общую сумму 9,1 млрд рублей запланировано в Чеченской Республике в 2020 году в рамках реализации национальных проектов, в настоящее время более половины из них находятся в состоянии технической готовности, сообщил в среду председатель правительства региона Муслим Хучиев в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Юрия Трутнева в Грозном.

"В 2020 г. запланировано строительство и реконструкция 219 объектов на общую сумму 9,1 млрд рублей (в 2019 г. - 245 объектов на 10,9 млрд. руб.), из которых по 148 объектам техническая готовность в настоящее время составляет 100%, с созданием 2300 рабочих мест", - сказал Хучиев.

По его словам, в рамках реализации национальных проектов в Чеченской республике заключено 49 соглашений по 44 региональным проектам о предоставлении средств из федерального бюджета. "Общий объем предусмотренных средств 16,7 млрд руб. в том числе средства федерального бюджета 13,5 млрд рублей", - пояснил Хучиев.

Он добавил, что кассовое исполнение по расходованию бюджетных средств в настоящее время составляет 6,7 млрд рублей или 48 %, при этом по шести региональным проектам ("Цифровая культура", "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Расширение доступа МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Социальная активность" - прим. ТАСС) кассовое исполнение составляет 100%.