Трутнев заявил, что Чечня сохраняет рост в ряде отраслей

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Чеченская Республика продолжает демонстрировать рост в ряде отраслей экономики, несмотря на пандемию коронавируса, значительного снижения показателей, как во многих других регионах, не наблюдается. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе совещания в регионе.

"Если говорить в целом о состоянии, то даже в условиях пандемии Чеченская Республика демонстрирует рост в ряде отраслей. Большого снижения, такого как у многих других субъектов РФ, нет", - сказал Трутнев.

Как сообщил в ходе совещания председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, по итогам полугодия по ряду основных показателей социально-экономического развития в регионе наблюдается положительная динамика. "Объем отгруженных товаров составил около 58 млрд рублей, или 125,6% к уровню 2019 года, объем продукции сельского хозяйства - 10 млрд рублей, или 100,3%. Объем строительных работ вырос на 110,4% и составил 15 млрд рублей. Средняя заработная плата составила 28,3 тыс. рублей и выросла на 5,9%", - сказал Хучиев.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.