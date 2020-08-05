Власти Чечни заявили о дополнительных 2,2 млрд рублей на развитие ОЭЗ "Грозный"

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Строительство объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Грозный" требует дополнительного финансирования в сумме 2,2 млрд рублей. С просьбой рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета председатель правительства республики Муслим Хучиев обратился к вице-премьеру РФ Юрию Трутневу на совещании в Грозном.

"Учитывая значимость ОЭЗ для ускоренного социально-экономического развития республики, просим поручить Минэкономразвития России и Минфину России рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета в 2020-2022 годах на увеличение объема финансирования подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы" Госпрограммы "Развитие СКФО" по объектам первого этапа в сумме 2,2 млрд рублей", - сказал Хучиев.

По его словам, согласно заявке на создание ОЭЗ, объем бюджетных инвестиций на строительство объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ составляет 3,9 млрд рублей. "В настоящее время ведется работа по разработке проектно-сметной документации. По предварительным итогам стоимость создания инфраструктуры превышает 5 млрд рублей, из-за выявления не учтенных в заявке видов работ и удорожания заявленных", - пояснил глава республиканского правительства.

Он отметил, что на сегодняшний день соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ "Грозный" подписали пять компаний, планируемый объем инвестиций составляет 6,4 млрд рублей. "Из них три компании планируют реализацию своих проектов на 3,1 млрд рублей с созданием 600 рабочих мест в рамках первого этапа - до конца 2022 года в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития РФ о создании законченной площадки с подведенной инфраструктурой", - добавил Хучиев.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земель промышленного назначения. Управляющей компанией ОЭЗ определено ОАО "Чеченнефтехимпром".