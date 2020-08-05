В Прикамье ущерб реке Толыч от загрязнения химвеществами оценили в 23,7 млн рублей

ПЕРМЬ, 5 августа. /ТАСС/. Ущерб окружающей среде от загрязнения химическими веществами реки Толыч в Березниковском районе Пермского края составил более 23,7 млн рублей, возбудили уголовное дело. Об этом в среду сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее руководитель Западно-Уральского управления Росприроднадзора Андрей Азанов на совещании, посвященном экологической ситуации в Березниковском районе, сообщил, что предварительный ущерб реке Толыч оценили порядка 20 млн рублей.

"В соответствии с расчетом, произведенным Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора, размер вреда, причиненного окружающей среде, составил более 23,7 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод")," - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, реку Толыч загрязнили из-за сброса неустановленным лицом сточных вод, предельно допустимые концентрации кальция, натрия, сухого остатка и хлорида значительно превысили.

8 июля березниковское предприятие "Азот" (филиал "Уралхима") зафиксировало превышение концентрации хлорида кальция в реке Каме, угрожающее безопасной работе технологического оборудования завода. Предполагаемым источником загрязнения стал накопитель Березниковского содового завода в реке Толыч. Превышение нормативов было выявлено 9 июля в реке Толыч и в Камском водохранилище. "Азот" также зафиксировал в реке Толыч превышение содержания нефтепродуктов более чем в 500 раз. По факту инцидента краевая прокуратура организовала проверку, следователи возбудили уголовное дело по факту сброса в реку Каму загрязняющих (химических) веществ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"). В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Ущерб от остановки процесса на "Азоте" оценили в 8 млн долларов.