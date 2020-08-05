Трутнев посоветовал властям Чечни усилить работу по привлечению частных инвестиций

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Властям Чеченской Республики важно усиливать работу по привлечению в проекты частных инвестиций, так как сейчас в них преобладают государственные средства. Такое мнение выразил в среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе совещания в республике.

"Еще раз подчеркну, что экономика региона может развиваться, все основания для этого существуют. Одной из существенных проблем является привлечение частных инвестиций. На сегодняшний день целый ряд проектов реализуется с большим объемом инвестиций государственных. Нам надо увеличивать соотношение в пользу частных инвестиций. На все эти темы мы сегодня посоветуемся", - сказал Трутнев.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.