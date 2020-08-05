Трутнев предложил постепенно передавать чеченский курорт "Ведучи" частным инвесторам

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Расположенный в Чеченской Республике всесезонный курорт "Ведучи" необходимо начать передавать частным инвесторам, снижая долю государства в этом проекте. Такое мнение выразил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе совещания в регионе в среду.

Вице-премьер прибыл в Чечню в среду в рамках первой рабочей поездки на Северный Кавказ, который вошел в сферу его полномочий в новом составе кабмина.

"Принципиальным вопросом являются не только средства на достройку курорта, но и его дальнейшая эксплуатация. Мы сегодня с главой республики обсуждали этот вопрос, и пока это просто линия, направление. <...> Конечно, мы хотели бы, чтобы курортом управлял бизнес. Мы хотели бы, чтобы через какой-то период - не сразу, сразу это невозможно - но, там, через три, через пять лет мы бы постепенно снижали объем федерального субсидирования", - сказал Трутнев.

По его словам, без федерального финансирования запустить этот проект вряд ли получится, однако важно постепенно снижать объем государственных вложений и передавать его бизнесу.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха. К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.