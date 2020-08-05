Власти КБР заявили о росте урожайности овощей на 10%

НАЛЬЧИК, 5 августа. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) приступили к уборке овощных культур. Их средняя урожайность на данный момент превышает прошлогодние показатели на 10%, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минсельхоза региона.

"На полях Кабардино-Балкарии в самом разгаре уборка огурцов, томатов, лука, среднеспелых сортов капусты. По состоянию на 5 августа овощи собраны с площади свыше 7 тыс. га, или 111% к аналогичной дате прошлого года, средняя урожайность на 10% превышает прошлогоднюю на аналогичную дату и составляет 96 ц/га", - говорится в сообщении.

В текущем году овощные культуры посеяны на площади 15,8 тыс. га, что соответствует прошлогодней площади. Валовой сбор составляет порядка 68 тыс. тонн, или 120% к соответствующему периоду 2019 года.

"Увеличение урожайности овощных культур напрямую связано с широким внедрением аграриями республики технологий дождевания и микроорошения, внедрением интенсивных технологий возделывания культур, применением качественного семенного материала", - пояснил министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

Больше всего площадей занято овощными культурами в Прохладненском районе - свыше 5,5 тыс. га. Примерно одинаковые площади - в среднем по 2,6 тыс. га - засеяно овощами в Терском и Майском районах.

Отмечается, что наибольший урожай удалось вырастить аграриям Майского района, где с одного гектара собирают 291 ц различных овощей, на втором месте Лескенский район с урожайностью 164 ц/га и третью позицию занимает Урванский район - 106 ц/га.