Беглов посетил бар, оказавшийся под угрозой закрытия из-за подписанных им поправок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил один из оказавшихся под угрозой закрытия баров в Калининском районе города и пообщался с его владельцем. Как сообщила пресс-служба городской администрации, губернатор предложил предпринимателям принять участие в обсуждении поправок в закон, который ограничивает работу малых питейных заведений в городе.

"К сожалению, рутинная процедура приведения регионального закона в соответствие с федеральными требованиями создала угрозу для профессионального сообщества. Мы сформировали рабочую группу, которая занимается проработкой вопроса. Также считаю необходимым пригласить представителей бизнес-сообщества на рабочую встречу", - процитировала пресс-служба Беглова.

Ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки в городской закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", ужесточающие требования к продаже алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Согласно документу, с 1 января 2021 года минимальная площадь зала, где разрешается продажа алкогольной продукции, должна увеличиться с 20 до 50 кв. м. По оценкам экспертов, соблюдение этих требований приведет к закрытию или переформатированию ряда малых баров Санкт-Петербурга, расположенных в том числе в центральных локациях и популярных у горожан и туристов.

Беглов ранее отмечал, что закон не доработали на этапе подготовки, но до его вступления в силу 1 января 2021 года есть время на то, чтобы скорректировать документ в интересах добросовестных предпринимателей и жителей. Губернатор высказался за сохранение малых баров, которые за последние годы стали элементом городской культуры и помогают создавать атмосферу петербургского гостеприимства.