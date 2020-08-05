Ученые СКФО и Ближнего Зарубежья примут участие в конференции во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 августа. /ТАСС/. XIV Международная школа-конференция с участием молодых ученых Северного Кавказа и Ближнего Зарубежья пройдет во Владикавказе 24-27 сентября. Об этом сообщила в среду ТАСС Эльвира Гутиева - руководитель научно-образовательного центра "Гуманитарий" Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований (СОИГСИ) им. В.И. Абаева, где будет проходить мероприятие.

"В этом году из-за пандемии у нас сдвинулись сроки проведения школы-конференции. Закрытие границ также не позволяет многим зарубежным молодым ученым приехать в республику, но все же уверены, что мероприятие пройдет интересно и плодотворно. В нем будут участвовать молодые ученые Северного Кавказа, Южной Осетии. Отправили также пригласительные письма в страны Ближнего Зарубежья, ждем гостей оттуда", - сказала Гутиева.

Это единственная подобная площадка на всем Северном Кавказе. В разные годы участниками школы-конференции становились молодые ученые из Ирана, Турции, Болгарии, Македонии, Австрии, Украины, Абхазии.

"Мы по праву гордимся, что через нашу школу-конференцию прошли путь за 14 лет от студентов до кандидатов наук многие молодые ученые. Это дает нам стимул развиваться и расширять формат нашей работы, представляя авторитетную площадку для научного общения. Очень важна преемственность поколений и научных школ в регионе", - отметила Гутиева.

Как и ранее, в этом году участникам будет предоставлена возможность побывать на мастер-классах, лекциях ведущих ученых-гуманитариев РФ. Работа школы-конференции будет строиться по пяти направлениям: этнология, история и археология, фольклор и мифология, языкознание, социология и политология.

Молодые гуманитарии вместе со специалистами обсудят этногенетические и этнокультурные процессы на территории Центрального Кавказа в эпоху древности и средневековья; сохранение и изучение археологического, историко-культурного и документального наследия; социально-экономическое, политическое и этнокультурное развитие Кавказа в периоды российских общественных модернизаций; фундаментальные и прикладные исследования теории, структуры и исторического развития осетинского и других языков, языковой ситуации и языковой политики; духовные и эстетические ценности фольклора и другие темы.

Публикация научных работ

Научные работы, представленные на мероприятии и одобренные экспертами, будут опубликованы в журнале "Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых", возможна также публикация статей в научном журнале "Kavkaz-Forum" (РИНЦ).

Школа-конференция молодых ученых основана СОИГСИ им. В.И. Абаева в 2006 году с целью изучения современной методологии гуманитарных исследований, интеграции академической и вузовской науки, содействия научному творчеству молодых ученых.

Два года подряд она проводится при финансовой поддержке правительства Северной Осетии в рамках реализации государственной программы республики "Национально-культурное развитие осетинского народа" на 2018-2020 годы".