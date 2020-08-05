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Движение по нижегородской трассе Неклюдово - Золотово запустят раньше срока

В этом году правительство России на строительство дороги дополнительно выделило 1 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Движение по автомобильной трассе из Неклюдово в Золотово, строительство которой ведут в настоящее время в Нижегородской области, планируют запустить в конце текущего года - почти на год раньше запланированного срока, сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По контракту срок завершения строительства - август 2021 года. Но, понимая значимость объекта, мы обратились в правительство РФ, чтобы в этом году на строительство были выделены дополнительные средства в размере 1 млрд рублей. Соответствующее решение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Благодаря этому стройку удастся завершить досрочно. Открыть автомобильное движение рассчитываем в октябре-ноябре этого года", - сказал Никитин.

Дорога Неклюдово - Золотово является частью строящейся трассы из Нижнего Новгорода в Киров. Открытие трассы Неклюдово - Золотово позволит увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров, а также обеспечит безопасность на участке с высоким трафиком благодаря разведению на разные уровни автодороги и железнодорожных путей. Транспортная развязка также выведет из населенных пунктов транзитные автомобили. Общая протяженность участков строительства составляет 8,3 км, из которых 938 метров - длина пяти путепроводов.

"Сегодня лично убедился в том, что пробки здесь бывают практически постоянно. Объект очень нужный. Конечно, нам не удалось бы реализовать его без федеральной поддержки", - добавил губернатор Нижегородской области.

Ранее Никитин сообщил, что железнодорожный переезд в районе Неклюдово сохранят по просьбе местных жителей после запуска движения транспорта по новому путепроводу.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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