Власти Чечни предложили ежегодно выделять федеральные субсидии на микрокредиты для МСП

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Государственные микрофинансовые организации Чеченской Республики, предоставляющие льготные микрозаймы малому и среднему бизнесу, необходимо ежегодно докапитализировать, считает глава правительства Чечни Муслим Хучиев. С просьбой о предоставлении региону ежегодных субсидий в сумме 115 млн рублей он обратился к вице-премьеру РФ Юрию Трутневу в ходе совещания в Грозном в среду.

"В целях создания новых рабочих мест и поддержки предпринимательской деятельности просим рассмотреть возможность предоставления в 2021-2024 годах ежегодно дополнительных субсидий в размере 115 млн рублей из федерального бюджета на развитие государственных микрофинансовых организаций Чеченской Республики в рамках госпрограммы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" и федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", - сказал Хучиев.

По его словам, с начала года в региональные микрофинансовые институты поступило 120 заявок на микрокредитование общей суммой около 200 млн рублей, при этом из-за нехватки средств было одобрено только 59 заявок на сумму 102,2 млн рублей.

"В целях поддержки предпринимателей осуществлена докапитализация государственных микрофинансовых организаций в объеме 59,7 млн рублей. Однако данных средств недостаточно, так как спрос субъектов МСП значительно превышает возможности микрофинансовых организаций", - добавил глава регионального правительства.