Трутнев пообещал добиться выделения средств на проектирование в рамках нацпроектов в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев пообещал добиться выделения около 3 млрд рублей на разработку проектно-сметной документации при реализации национальной проектов в Чеченской Республике. Об этом он сообщил журналистам в среду после совещания в Грозном.

"Мы на совещании поднимали вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, там довольно много денег, около 3 млрд рублей, требуется на проектирование, тоже постараемся добиться, чтобы эти деньги были дополнительно для республики выделены", - сказал Трутнев.

Как сообщил в ходе совещания председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, на разработку проектно-сметной документации для строительства 336 объектов в рамках нацпроектов в Чеченской Республике в 2021-2023 годах необходимо 2,3 млрд рублей, однако из-за дефицита бюджета республика не в состоянии в полном объеме финансировать эту работу.

Он также отметил, что вопрос о федеральном финансировании разработки проектно-сметной документации неоднократно обсуждался на федеральном уровне, однако решение пока не принято.

По данным главы республиканского правительства, в рамках реализации региональных проектов и госпрограм в период с 2020 до 2024 года в Чеченской Республике планируется создать 12 тыс. рабочих мест.