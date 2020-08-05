Ораторскому и дикторскому мастерству обучили 100 жителей Ингушетии

МАГАС, 5 августа. /ТАСС/. Ораторскому и дикторскому мастерству бесплатно обучили 100 жителей Ингушетии разных возрастов, акцент был сделан на людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализован на средства гранта молодежного форума "Машук", рассказал ТАСС автор проекта Саид Дарсигов.

"Цель нашего проекта "Курсы дикторского мастерства Darsi" - это создать условия развития коммуникативных навыков для 100 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья республики в возрасте от 12 до 30 лет, путем краткосрочных курсов ораторского мастерства, на базе интеграционного клуба "Другой взгляд". Из-за самоизоляции в связи с пандемией коронавируса был большой перерыв, но весь количественный показатель мы освоили, а также провели бесплатный тренинг для тех, у кого не получилось принять участие в проекте", - сказал Дарсигов.

По его словам, проект реализован на средства гранта молодежного форума "Машук" в 2019 году.

"Наш проект - своеобразная реабилитация для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь мы будем работать по мере его спроса, который уже есть: к нам уже семьями записываются желающие пройти у нас курсы", - добавил собеседник агентства.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа.