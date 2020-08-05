Кадыров заверил, что курорт "Ведучи" будет достроен

ГРОЗНЫЙ, 5 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи", расположенный в республике, будет достроен. Об этом он сообщил журналистам в среду после совещания в Грозном с участием вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева.

"Заложенные на второй этап деньги есть, но возникли определенные вопросы, связанные с Министерством экономического развития Российской Федерации. Сомнений у чеченского народа относительно завершения строительства курорта "Ведучи" не должно быть. Лыжи покупайте, и научитесь хорошо кататься. Будут деньги или нет, курорт, как было запланировано, будет достроен", - сказал Кадыров.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха. К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.