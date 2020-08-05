Дворец спорта в Самаре планируют сдать в конце 2021 - начале 2022 года

ТАСС, 5 августа. Строительство Дворца спорта на 5 тыс. мест в Самаре планируется завершить в конце 2021 - начале 2022 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Прилагаются все усилия, чтобы сдать объект до конца 2021 года. Однако в связи с особенностями этого года и возможными корректировками бюджетов всех уровней Дворец спорта может быть сдан в начале 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что в целом на строительство объекта затратят порядка 4 млрд рублей. Дворец спорта в Самаре строится, в том числе и на средства федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Финансовую поддержку проекту оказали и крупные компании, ведущие свою деятельность в регионе. Власти региона не исключают, что дополнительные средств из федеральной и региональной казны для освоения могут выделить еще и до конца этого года.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду провел выездное совещание на месте возведения нового Дворца спорта. Как рассказал главе региона генеральный директор компании "Волгатрансстрой-9" Андрей Костенко, строители уже завершили возведение монолитных конструкций, смонтировали кровлю и практически "закрыли" внутренний контур. "Планируем к зиме подать в здание тепло и приступить к внутренним и отделочным работам", - приводятся слова Костенко в сообщении пресс-службы правительства.

Частично внутренние работы уже ведутся - строители устанавливают инженерное оборудование, в том числе уникальные по своей функциональности системы ледовых площадок, которых во дворце будет две - основная и тренировочная. Системы заморозки льда будут иметь шесть режимов - отдельно для официальных хоккейных игр, для тренировок, для занятий фигуристов и так далее. Помимо ледовых площадок, во Дворце спорта предусмотрели единственную в регионе сертифицированную площадку для керлинга на четыре дорожки, универсальный и хореографический залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий. Технологически объект поделят на автономные функциональные зоны, что позволит одновременно проводить несколько мероприятий. "Очень важно, что получается не просто Дворец спорта, а по-настоящему многофункциональный центр: одновременно и спорт, и развлечения, и возможность проведения конференций", - процитировали Азарова в пресс-службе правительства.

Архитекторы сохранили в проекте и преемственность старого и нового спорткомплексов. Так, на боковом фасаде разместят панно с изображением хоккеистов, также установят памятная табличка о первом концерте в Самаре Владимира Высоцкого. Символы старой Самары уравновесят наружный светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные состязания.