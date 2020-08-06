Власти Чукотки возместили предпринимателям 8,6 млн рублей расходов на коммунальные платежи

ТАСС, 6 августа. Организации Чукотки, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, получили 8,6 млн рублей компенсации за расходы на коммунальные платежи, сообщает департамент окружной политики правительства региона в Instagram.

"Всего в администрации муниципальных районов и городских округов на сегодняшний день поступило 47 заявлений от бизнесменов округа на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг. По 32 заявлениям принято положительное решение. Средства в объеме 8,6 млн рублей уже поступили на расчетные счета заявителей", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в марте предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса и в условиях распространения коронавируса. Он, в частности, предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, а также снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ. Власти Чукотки добавили в этот перечень компенсацию расходов на коммунальные платежи предпринимателей и получение микрозайма по сниженной льготной ставке.