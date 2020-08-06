В Якутии снимут фильм о поселке, затопленном в 1960-е годы для строительства ГЭС

ТАСС, 6 августа. Документальный фильм о поселке Туой-Хайа, затопленном в 1960-е годы при строительстве Вилюйской гидроэлектростанции (ГЭС), снимают в Якутии при поддержке Фонда президентских грантов. Авторы уже провели интервью с сотней бывших жителей поселка и планируют в августе приступить к досъемкам видеоряда, сообщила ТАСС член Ассоциации эвенков Мирнинского района "Осиктакан" ("Звезда") Татьяна Юман.

Масштабная разработка алмазных месторождений в Мирнинском районе Якутии в середине XX века требовала большого количества электроэнергии, поэтому параллельно началось строительство Вилюйской ГЭС. Для создания Вилюйского водохранилища была затоплена часть территорий, в том числе поселок Туой-Хайа с населением в 500 человек. Жителей поселка переселили в другие села Мирнинского района.

"Тему поселка Туой-Хайа бывшие его жители периодически поднимают в местной прессе. Раньше этим занимались наши родители, теперь мы - те, кто уезжали из поселка детьми. Чтобы сохранить воспоминания старшего поколения, было решено создать документальный фильм, для которого участники проекта уже провели более 100 интервью с очевидцами тех событий. В августе команда займется досъемками, а потом приступит к монтажу", - сказал Юман.

Продолжительность фильма составит около 90 минут. Документальная лента сохранит воспоминания о выдающихся уроженцах поселка, таких как, например, серебряный призер Олимпийских игр 1976 года, борец Александр Иванов. В фильме будет отражена история поселка в годы Великой Отечественной войны, когда охотников Мирнинского района не брали на фронт, чтобы они продолжали заготавливать пушнину. В эти годы местные жители добывали исландский шпат - минерал, который использовался при производстве военной оптики.

Авторы проекта "История СССР: погружение в затонувший Туой-Хайа" через создание фильма планируют обратить внимание властей и общественности на проблемы, с которыми столкнулись переселенцы. "Большинство жителей Туой-Хайа работали в совхозе "Новый", которого сейчас нет. Под алмазную промышленность отошли земли, на которых коренное население занималось оленеводством. Проблема шире, необходимо экономическое развитие трех сел Мирнинского района, в которых осталось местное население", - добавил Юман.

Система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов и рассмотрели 15,7 тыс. проектов.