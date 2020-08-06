Площадь лесных пожаров в Магаданской области выросла за сутки более чем в 10 раз

ТАСС, 6 августа. Площадь лесных пожаров на подконтрольной территории в Магаданской области за сутки увеличилась с 198 га до 2 320 га, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На утро среды площадь пожаров в области составляла 198 га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки <...> в России ликвидировано 64 лесных пожара на площади 524 га. На 00:00 мск 6 августа 2020 г. на территории Российской Федерации действовало 103 лесных пожара на площади 68 949 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 13 пожаров на землях лесного фонда на площади 2 320 га (Магаданская область)", - говорится в сообщении.

Практические неизменными остаются площади крупных очагов возгораний в других регионах страны: на Чукотке - 61 538 га, в Республике Саха (Якутия) - 1 881 га. Менее 1 тыс. га занимает огонь в Свердловской, Томской, Омской, Курганской, Тюменской, Иркутской, Оренбургской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Республике Карачаево-Черкессии.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах РФ.