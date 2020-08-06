Рыболовецкое предприятие Камчатки построит судно по инвестпрограмме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Камчатское предприятие "Алестар" построит современный краболов благодаря федеральным квотам на инвестиционные цели, сообщили ТАСС в краевом министерство рыбного хозяйства.

Квоты на инвестиционные цели предполагают, что 20% квот с каждого судна отдается на стимулирование компаний, которые занимаются строительством судов на российских верфях. Эта мера была введена в 2015 году для обновления промыслового флота, 70% которого, по оценкам Росрыболовства, устарели. Компания "Алестар" на прошедшем аукционе получило квоты на добычу более тысячи тонн крабов и взяла на себя обязательства по строительству современного судна на судоремонтном заводе в Приморском крае.

"На новом краболове будет работать около 25 человек, валовая вместимость судна составит 1 550 регистровых тонн, а скорость - 12 узлов в час", - уточнили в министерстве.

Ранее врио министра рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский сообщал ТАСС, что введение федеральных квот на инвестиционные цели позволило построить на полуострове восемь мощных рыбоперерабатывающих заводов и заложить строительство семи новых судов, три из которых уже готовы. Одними из первых на Дальнем Востоке к обновлению собственного флота в рамках инвестквот приступили на Камчатке в рыболовецком колхозе имени Ленина. Предприятие заключило контракт с Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь" на строительство трех современных траулеров-сейнеров, и это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. В настоящий момент два новых судна уже работают на предприятии, строительство третьего находится на завершающей стадии.

Решение о введении "квот под киль" было принято на заседании Госсовета в октябре 2015 года. Тогда президент России Владимир Путин высказал мнение, что создание современной прибрежной инфраструктуры, перерабатывающих предприятий и высокотехнологичного рыбопромыслового флота - это забота не только государства, но и рыбаков, которые уже способны инвестировать часть своих средств, полученных от освоения квот на вылов рыбы, в модернизацию рыбохозяйственного комплекса. 2 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям части затрат на строительство судов для вылова краба. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года. Суда должны быть построены на дальневосточных верфях.