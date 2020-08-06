Археологи определили места двух существовавших в период Куликовской битвы поселений

ТУЛА, 6 августа. /ТАСС/. Археологи музея-заповедника "Куликово поле" и Государственного исторического музея (ГИМ) определили места двух поселений в верховьях Дона в Тульской области, которые существовали во время Куликовской битвы 1380 года. Ранее считалось, что люди покинули эту территорию из-за междоусобицы в Золотой Орде, рассказал ТАСС директор музея-заповедника Владимир Гриценко.

"Мы проводим исследования совместно с ГИМ комплекса археологических памятников в районе села Себино. Признаки существования поселений найдены на два километра ниже по течению Дона и на два километра выше по течению от Себино. До недавнего времени было представление, что за 20 лет до Куликовской битвы население покинуло территорию верхнего Дона, это было обусловлено периодом "Великой замятни" [так в древнерусских источниках назывались междоусобные войны, которые охватили Золотую Орду в середине XIV века]", - сказал Гриценко.

По его словам, подтверждение того, что люди продолжали жить на этой территории является "ключевым для понимания истории заселения верхнего Дона" и самой территории Куликова поля. "Это основа для понимания того, где и в каких условиях проходило само сражение. У князя Дмитрия Донского могли быть вожатые - проводники, с этой территории, и ясно, что при наличии населенных пунктов сохранялись какие-то транспортные артерии, по которым шли военные обозы", - отметил Гриценко.

Он добавил, что на месте обнаружения поселений проводятся археологические раскопки, параллельно готовятся научное описание.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение завершилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".

Себино расположено в Кимовском районе Тульской области, примерно в 20 км от Куликова поля. По одной из версий село было основано около 600 лет назад, первое упоминание в окладных книгах рязанской епархии о нем относится к 1676 году. Себино является родиной святой блаженной Матроны Московской (1881-1952).