Дагестанский вуз запускает магистратуру по ресурсосберегающим процессам в химпроизводстве

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) в предстоящем учебном году запустит новый профиль в рамках направления магистратуры "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии". Подготовка будет вестись для обеспечения кадрами предприятий группы компаний "Каспий композит", рассказал ТАСС в четверг декан химического факультета ДГУ Магомед Бабуев.

"Направление "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" является очень перспективным, поскольку последнее время уделяется большое внимание инженерным направлениям. Сейчас начинается восстановление предприятий в Дагестане, например, стекольный кластер возобновляется в республике в дагестанском городе Каспийске на инвестиционной площадке "Уйташ". И мы для группы компаний "Каспий композит" разработали профиль магистерской программы под их кадровые потребности, в этом году собираемся запускать первый набор - 10 мест", - рассказал собеседник агентства.

Декан факультета отметил, что практику учащиеся смогут проходить непосредственно на предприятиях. Обучение составит 2,5 года. По словам Бабуева, группа компаний обратилась в вуз с запросом на подготовку профессиональных кадров. Выпускники химфакультета ДГУ уже в 2020 году начали устраиваться на предприятия группы компаний в основном на должность "Оператор выработки стекловолокна".

Кроме того, на химическом факультете в следующем учебном году увеличено число бюджетных мест с 56 до 61. При сокращении бюджетных мест по другим направлениям подготовки факультета планируется увеличение на семь мест по программе бакалавриата по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии". "В 2020 году предусмотрено 11 мест на бюджетной основе по этому направлению, в следующем году увеличено до 18. Мы руководствуемся тем, что региону нужны профессиональные кадры в этих сферах", - пояснил собеседник агентства.

О факультете и вузе

Факультет Дагестанского государственного университета является одним из ведущих учебно-научных центров на Северном Кавказе по подготовке специалистов-химиков широкого профиля. За годы своего существования факультет подготовил более 2 000 высококвалифицированных специалистов-химиков, которые трудятся в органах народного образования, средних специальных и высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах и лабораториях, на предприятиях химической, пищевой промышленности и в других отраслях народного хозяйства, в органах санэпиднадзора, экспертно-криминалистических и эколого-природных службах, в системе аптечного управления Республики Дагестан.

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 98 кафедр, 4 филиала, 2 музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.