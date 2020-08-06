В Чечне планируется создать три агропромышленных парка до 2023 года

ГРОЗНЫЙ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Чечни планируют с 2021-го по 2023 год создать в республике три агропромышленных парка, которые позволят привлечь в экономику региона 2,6 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"В период с 2021-го по 2023 год в Чеченской Республике запланировано создание трех агропромышленных парков. Их строительство позволит на первом этапе привлечь в экономику региона внебюджетные средства в объеме 2,6 млрд рублей и реализовать 11 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, что даст мощный толчок развитию экономики региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, в республике реализуется еще ряд проектов в сфере агропромышленного комплекса. "Объем инвестиций по ним составляет более 5 млрд рублей, планируется создание около 750 новых рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев прибыл в Чечню в среду в рамках первой рабочей поездки на Северный Кавказ, который вошел в сферу его полномочий в новом составе кабмина. Он вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым ознакомился с объектами инфраструктуры ВТРК "Ведучи", принял участие в выпуске в естественную среду обитания около 40 пятнистых оленей и провел в Грозном совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации туристского потенциала региона.