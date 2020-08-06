Первые в России волонтеры-экологи появятся в СКФО

МАГАС, 6 августа. /ТАСС/. Экоактивист из Ингушетии Адам Калиматов при поддержке партии "Единая Россия" намерен создать первую Общероссийскую общественную организацию "Волонтеры-экологи", первые отделения которой появятся во всех регионах Северного Кавказа до конца 2020 года.

"В стране создана сеть волонтерских движений разных направлений, но одного из самых важных нет - это всеобъемлющая экология, которая связана с экономикой, поскольку 15% от ВВП ежегодно теряется из-за плохой экологии. На встрече успешных выпускников проекта "Единой России" "ПолитСтартап", я озвучил планы по созданию первой Общероссийской общественной организации "Волонтеры-экологи", при поддержке партии такая организация будет создана нами до конца октября, а до конца года будут созданы реготделения общественной организации во всех семи субъектах СКФО, затем выберем координаторов и до нового года разработаем концепцию", - сказал ТАСС Калиматов.

По его словам, организация охватит все регионы страны, в задачи эковолонтеров будет входить общественный контроль.

"Это будет нейтральная и никому не подчиненная общероссийская организация, главной целью которой является общественный экоконтроль и мониторинг, экологическое просвещение, разработка стандарта экологического образования, общественный контроль за нацпроектом "Экология", - добавил собеседник ТАСС.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).