Волонтеры собрали на острове Вилькицкого в Карском море более 460 тонн металла

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Волонтеры очистили от мусора территорию в 125 га на острове Вилькицкого в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

Экологическая экспедиция на необитаемый остров Вилькицкого в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ), стартовала 13 июля. В экспедиции приняли участие 18 волонтеров из разных городов России.

"На острове Вилькицкого завершилась уже четвертая экологическая экспедиция - с начала реализации экопроекта в 2017 году волонтеры убрали территорию в 125 га, подготовили к вывозу более 460 тонн металла", - говорится в сообщении.

В течение экспедиции команда очистила территорию в 43 га, подготовила к вывозу 130 тонн металла, 800 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ. Также было демонтировано 1,5 км водопровода (200 труб), 1,5 км теплотрассы и 5 км рукавов топливопровода.

"Для успешной реализации экологических мероприятий "Зеленая Арктика" традиционно организует тренировочные сборы для добровольцев из России и соотечественников, проживающих за рубежом. Из незнакомых людей за ограниченный срок ежегодно создается эффективная команда волонтеров Арктики. В этом году, учитывая эпидемиологическую обстановку, экоотряд сформирован из числа жителей Салехарда, которым не нужно проходить обсервацию, и ребят из российских городов, ранее прошедших дистанционную образовательную программу", - добавили в пресс-службе.

По словам замгубернатора ЯНАО, координатора экопроектов Александра Мажарова, вывоз собранного металлолома с острова Вилькицкого запланирован на 2021 год.

Об экспедиции

Остров Вилькицкого - необитаемый. Расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории ЯНАО. Ширина - около 9 км, длина примерно 18 км (вместе с косой Восточной - более 40 км). Остров назван в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления генерал-лейтенанта Андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913).

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году. Ее самые известные проекты - волонтерские уборки островов Белый и Вилькицкого. Экологические экспедиции на острова организуются совместно с некоммерческим партнерством "Российский Центр освоения Арктики". Во многих проектах "Зеленая Арктика" сотрудничает с учеными из сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики.