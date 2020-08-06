Дагестан получил 12 тонн гуманитарной помощи от ОАЭ для борьбы с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Очередную партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией получила Республика Дагестан от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Общий вес груза составил 12 тонн, сообщается в четверг на сайте регионального управления МЧС.

"Сегодня в Дагестан поступила очередная партия гуманитарной помощи от Объединенных Арабских Эмиратов. Со склада МЧС Дагестана груз общим весом более 12 тонн будет распределен в Минздрав Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства защиты будут распределены по медицинским учреждениям республики.

Как сообщал ТАСС ранее, договоренность об оказании помощи в борьбе с коронавирусом регионам Северного Кавказа была достигнута в ходе телефонного разговора главы Чечни Рамзана Кадырова с наследным принцем Абу-Даби. Первый рейс из ОАЭ с медпомощью для Чечни прибыл в Грозный 1 июня, а уже 3 июня самолет доставил груз Дагестану. Затем гуманитарную помощь получили и другие регионы Северо-Кавказского федерального округа. Каждый регион получил наборы, в которые входят противочумные комбинезоны, средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус.

В Дагестане с 31 марта действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим. Глава республики Владимир Васильев в своем выступлении на сессии парламента региона 25 июня сообщил, что расходы, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией в Дагестане, составили 4,8 млрд рублей. По данным регионального оперштаба, на 6 августа в Дагестане зарегистрировано 9 517 случаев инфицирования, в том числе 42 - за последние сутки, 8 551 человек выздоровел, 449 умерли.